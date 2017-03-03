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Ольга Бузова в купальнике напугала своей худобой
31-летняя Ольга Бузова продолжает привлекать к себе внимание общественности. Еще недавно она примеряла национальный костюм во время путешествия в Грозный, а теперь удивляет поклонников фото в бикини. Фотография из сауны поразила подписчиков ее блога: девушка тает на глазах. Живот сильно втянут, а под грудью болезненно выступают ребра.
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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
Поклонники считают, что стремление телеведущей быть стройнее напрямую зависит от ее желания показать Дмитрию Тарасову, что он потерял. Но, кажется, Ольга перестаралась.
Примечательно, что к фотографии в черном купальнике Бузова закрыла комментарии. Она не раз отмечала, что злые замечания ее задевают и она глубоко переживает за негативные отзывы о себе.
- "Когда ты спишь?" - "Никогда" 😂😂😂 Астана, спасибо 🙏🏻 Going to Moscow ✈️
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
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