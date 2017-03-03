Жена Караченцова объяснила запах алкоголя после ДТП

Запах алкоголя в машине во время аварии жена актера Николая Караченцова Людмила Поргина объяснила тем, что багажник автомобиля «был забит бутылками». Версию о том, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП, женщина отвергла. Об этом сообщает «Газета.ру»

«Как я могу с больным человеком и еще с моими подругами выехать в Москву в пьяном состоянии? Это просто смешно. У нас весь багажник был забит бутылками с алкоголем. Мы ведь ехали сначала в кино, а потом в Москву, потому что на следующий день мы обычно поминаем мою маму. Потом еще все друзья собираются, и мы отмечаем годовщину первой аварии – «день жизни» Коли. Естественно, когда машина перевернулась, все это разбилось», - заявила Поргина.

По словам Поргиной, Караченцов не получил серьезных травм в результате аварии. Актер находился на пассажирском кресле в момент ДТП. Инцидент произошел 27 февраля в Щелковском районе Подмосковья. Toyota Highlander, за рулем которого находилась Поргина, врезался в «газель». От удара легковой автомобиль перевернулся. По версии ряда СМИ, в момент ДТП в крови у супруги Караченцова находилось 0,3 промилле алкоголя.