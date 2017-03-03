Джигурде поставили неожиданный диагноз

Известный психоаналитик Василий Чибисов прокомментировал необычное поведение актера Никиты Джигурды . Специалист уверен, что у артиста есть совершенно определенные причины вести себя именно так, а не иначе.

Эксперт решил пролить свет на психическое состояние артиста после многочисленных программ с его участием. "На Джигурду, кроме последней передачи, сыпались обвинения, что он психопат, больной. И это очень наглядно и показательно. Мы наблюдаем, что это делают разные люди, в том числе и называющие себя психологами. Мы не видели ни их дипломов, ни сертификатов, ни благодарных клиентов", – рассказал Чибисов на своем видеоканале в YouTube.

Недавно и сам актер в присутствии множества журналистов заявил, что страдает психопатией. Специалист попытался выяснить, так ли это на самом деле. "Надо понимать, что любой психоз, в частности, шизофрения – это обязательно нарастание негативной симптоматики... Есть ли у Джигурды негативная симптоматика? Мне так не кажется. Человек активен, мотивирован, креативен, когнитивно сохранен. Он умеет говорить. Он может говорить всю передачу – в целостном смысловом ключе, бегая по сцене, выразительно жестикулируя, меняя тембр голоса, когда это нужно", – отмечает Чибисов.

Психоаналитик убежден – никакого психоза у Джигурды нет. "Актер или художник в психозе – это совсем другое дело, – считает он. – Помните картины фрактальных шизофренических котов Луиса Уэйна?.. У него с нарастанием негативной симптоматики образ котейки, которого он рисовал, разрушался и становился просто набором фрактальных узоров".

По другой теории, психоз – это способ защиты от реальности. При этом человек как будто бы создает собственную действительность. "Здесь мы не видим создания новой реальности, – объяснил Чибисов. – Здесь идет конкретное взаимодействие с имеющейся реальностью, активное решение проблем, вызовов, которые эта реальность ставит. Джигурда подвергается клевете, подвергается критике необоснованной, подвергается судебным искам. И он вовремя – может быть, перегибая палку, но только так и надо – он активно на это отвечает. Он живет в этой реальности. Атрибутика – оккультная атрибутика, какие-то мистерии, это гортанное пение – демонстрируется в рамках текущей реальности".

Однако определенные отклонения в поведении актера все-таки имеются, и с этим не поспоришь. Психоаналитик считает, что это реакция на расставание с любимой супругой. "Возникла клевета, их поссорили, им подбрасывали какие-то улики друг на друга – то есть мощный внешний вызов. И когда возникает реакция на этот вызов, как она называется? Это реактивный, или функциональный невроз. А почему неврозы, вы спросите. Почему нельзя сказать, что человек нормальный? Потому что понятие нормы устарело для современной психотерапии", – утверждает эксперт.

"Это легкий невроз по типу истероидной акцентуации, но в отличие от классической психопатии, это не структурное, а чисто функциональное явление. Это пройдет", – подытожил специалист. – ...Вот у него нет ролей сейчас, атака идет на их семью – и он демонстрирует невротические черты. Пройдет эта атака – и все это исчезнет. Обратите внимание, знакомые Джигурды что рассказывают? Что вне сцены это совершенно другой человек – спокойный, интеллигентный, умный, творческий, спокойный, добрый, великодушный".