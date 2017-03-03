Жена Караченцова объяснила запах алкоголя после ДТП

По словам супруги актера, которая находилась за рулем в момент столкновения с "Гезелью", багажник ее авто был "забит бутылками с алкоголем".

В разговоре с "Газетой.ru", женщина заявила, что не употребляла спиртное, прежде чем сесть за руль машины. "Как я могу с больным человеком и еще с моими подругами выехать в Москву в пьяном состоянии? Это просто смешно, - заявила Людмила Поргина . - У нас весь багажник был забит бутылками с алкоголем. Мы ведь ехали сначала в кино, а потом в Москву, потому что на следующий день мы обычно поминаем мою маму. Потом еще все друзья собираются, и мы отмечаем годовщину первой аварии – "день жизни" Коли. Естественно, когда машина перевернулась, все это разбилось".

Она добавила, что Караченцов, который сидел на пассажирском кресле, не получил серьезных травм. "Стекло попало ему в руку и на лоб, небольшая шишка. Врачи просто боялись сразу выписывать", - рассказала Пронина. По ее словам, актера выпишут из больницы уже сегодня, 3 марта.

Напомним, инцидент произошел вечером 27 февраля в Щелковском районе Московской области. "Газель" притормозила перед перекрестком, а следовавший за ней внедорожник Toyota Highlander попытался совершить обгон. Однако в этот момент отечественный фургон начал поворачивать - в результате этого маневра произошло столкновение. От удара легковой автомобиль перевернулся на бок.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Пронина в момент ДТП находилась в состоянии легкого опьянения – в ее крови было обнаружено 0,3 промилле алкоголя.

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