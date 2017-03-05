Виктория Боня пустилась «во все тяжкие»

Телеведущая Виктория Боня решила сменить имидж. Долгие годы она стремилась похудеть, а добившись этого, решила сменить имидж, перейдя в другую весовую категорию. «Ну что, могу сказать, что я не даром ем булочки с шоколадом и пасту в сливочном соусе уже на протяжении нескольких месяцев))) Поздравьте, мне малы почти все мои джинсы. Еда и спорт делают своё дело и я перехожу в другую весовую категорию. Завтра на шопинг))», -- написала она в своем Instagram

Свою новую систему питания Боня называет «поправительной диетой» . Телеведущая также сменила цвет волос, добавив им розовый оттенок.

В начале февраля телеведущая сообщила о расставании со своим гражданским мужем Алексом Смерфитом. Они начали встречаться около семи лет назад, с 2011 года они жили вместе. В середине марта 2012 г. Боня родила дочь Анджелину Летицию Смерфит. Официально свои отношения они так и не оформили. В последнее время в Сети постоянно появлялись фото Смерфита в обществе различных девушек. СМИ писали о его многочисленных романах и разрыве отношений с Боней.