Марина Хлебникова изменилась до неузнаваемости

Певица и звезда 90-х стала гостьей одной из телепередач Первого канала. Многие зрители не сразу узнали в уставшей и опухшей брюнетке на экране исполнительницу задорного хита «Чашка кофею».

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Конечно, это не возраст юной девушки, но все равно смотрится неважно для своих лет, – такой вердикт в адрес исполнительницы озвучила безжалостная публика.

Что-то в лице артистки действительно изменилось, причем безотносительно возраста. Высоко поднятые брови и неподвижный лоб без единой морщинки указывают на ботокс, а пухлые щеки и скулы - на использование филлеров. Но сама певица не комментирует случившееся с ней преображение.

Также среди зрителей программы нашлось немало тех, кто предположил, что звезда, возможно, выпивает. При должном уходе за собой и без вредных привычек в ее возрасте можно выглядеть «как огурчик», полагают они. Во внешности исполнительницы эти критики заметили характерную одутловатость.