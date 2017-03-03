«Дом-2» терпит бедствие

Руководство реалити-шоу «Дом-2» пытается поднять рейтинги проекта, запретив участникам пользоваться соцсетями. Об этом сообщает Life

Одна из участниц «Дома-2» рассказала изданию, что продюсеры отключили им интернет и отобрали телефоны. «Транслирование в соцсетях какой-либо информации до эфира или чего-то со съемочной площадки теперь карается изгнанием. Михайловский [продюсер шоу Алексей Михайловский] решил, что таким образом люди начнут смотреть телевизор, а не наши «инстаграмы», - заявила она.

Кроме того, «долгожители» шоу рассказали Life, что Михайловский резко сократил их доходы от рекламы в Instagram, оставив им всего лишь 20 процентов от ее продажи. «У нас почти забрали наши «инстаграмы», приносящие нам немалый доход. На днях мы встречались с Михайловским, чтобы он вернул нам прежние условия, мы все-таки гораздо популярнее новичков, и наши странички - это наш хлеб. Посмотрим, как будут развиваться события дальше», - сказал другой участник проекта.

Сам Михайловский заявил Life, что участники шоу тратят на гаджеты слишком много времени, а это противоречит формату реалити. «Все-таки «Дом-2» - это реалити-шоу в эфире ТНТ, а не офлайн-проект в интернете, поэтому нам кажется, что все самое интересное все же должно быть в эфире или на официальном сайте «Дома-2». За эту информацию мы несём ответственность», - подчеркнул он.

«Дом-2» — это российское оригинальное реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года. Передача появляется в эфире несколько раз в день в разных форматах - «Дом-2. Lite», «Дом-2. После заката» и так далее.