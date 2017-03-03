Анна Седокова откровенно рассказала о своих финансовых проблемах, которые привели к банкротству

Жизнь Анны Седоковой похожа на сказку: красавицы дочки, шикарные наряды, постоянный отдых на морях. Но на деле оказалось, что большая часть роскошной жизни певицы - бутафория. Анна Седокова откровенно рассказала, что она не только не умеет распоряжаться деньгами, но и о том, что она стала банкротом. - признается Анна.

(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены) Осознав, что дальше Анна такую жизнь не потянет, певица арендовала маленькую квартиру, в которой, по ее словам, она спала вместе с дочками на одной кровати и под одним одеялом. И только тогда Седокова поняла, что не надо было создавать никакой иллюзии, а лучше было бы вложить свои сбережения в бизнес. - подвела итог Анна. А ты умеешь распоряжаться деньгами?