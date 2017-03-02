Лена Темникова в мокрой майке показала свои пышные достоинства

Елена Темникова недавно летала в короткий отпуск с супругом на Мальдивы. Вернувшись в Москву, певица продолжает скучать по теплым островам и делится с поклонниками своими горячими фотографиями. На одной из них Темникова позирует на фоне океана в мокрой футолке, демонстрируя свои формы.

Поклонники по достоинству оценили фигуру и пышную грудь Елены. Кстати, после родов Темникова довольно быстро вернулась в былую форму. Всего за полтора месяца артистка скинула 18 килограммов! Своими рецептами похудения певица откровенно делилась с поклонникам в Instagram, отвечая на самые распространенные вопросы.