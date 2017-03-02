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СМИ узнали о восстановлении отношений Бреда Питта и Дженнифер Энистон
Бред Питт вновь начал общаться с Дженнифер Энистон, с которой он состоял в браке с 2000 по 2005 годы.
Как пишет US Weekly, Питт, находящийся в бракоразводном процессе с Анджелиной Джоли, поздравил Энистон с 48-м днем рождения. При этом актеру пришлось добывать номер телефона бывшей супруги через "запутанную сеть контактов"
Впоследствии Питт и Энистон обменялись несколькими сообщениями, в которых вспоминали свою совместную жизнь, рассказал источник издания.
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