СМИ узнали о восстановлении отношений Бреда Питта и Дженнифер Энистон

Бред Питт вновь начал общаться с Дженнифер Энистон , с которой он состоял в браке с 2000 по 2005 годы.

Как пишет US Weekly, Питт, находящийся в бракоразводном процессе с Анджелиной Джоли , поздравил Энистон с 48-м днем рождения. При этом актеру пришлось добывать номер телефона бывшей супруги через "запутанную сеть контактов"

Впоследствии Питт и Энистон обменялись несколькими сообщениями, в которых вспоминали свою совместную жизнь, рассказал источник издания.