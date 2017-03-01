Панайотов шокировал признанием об алкоголизме отца

Певец, ставший звездой телешоу «Голос», дал откровенное интервью, в котором рассказал о трудностях в семье. Артист признался, что не общается с отцом из-за его алкоголизма.

Александр Панайотов стал героем нового выпуска передачи «Наедине со всеми», честно открыв в эфире программы неприглядные стороны личной жизни. В частности, исполнитель рассказал о том, что его отец страдает тяжелым алкоголизмом, из-за которого почти полностью деградировал как личность.

Из-за пагубной привычки мужчины сам Александр рано познал, что значит заботиться о членах семьи.

«Отец ушел из семьи, когда я еще был ребенком. Приходилось зарабатывать на нескольких работах, чтобы прокормить семью, маму и сестру, ведь я единственный мужчина в семье. Даже в свои самые худшие времена я находил возможность отсылать им деньги», - поделился певец в общении с ведущей программы Юлией Малышевой

По словам Панайотова, все связи и контакты с отцом прерваны. Он признался, что ему тяжело, когда он думает об этом.

— Мне безумно горько. Человек настолько потерян, что его уже не спасти… Там такая стадия, что уже ничего невозможно сделать. Человек живет один, у него нет семьи, это жутко. Самое страшное, что может быть на свете, когда у человека нет никого, а он в такой яме, - рассказал певец.