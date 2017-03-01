Марина Хлебникова задолжала Пригожину 500 тысяч долларов

Правда, ни копейки из суммы в 500 тысяч долларов Марина не видела: их у Иосифа занял ее бывший супруг. Пытаясь, как и жена, «выстрелить» в шоу-бизнесе, он записал альбом «Кошки моей души», на который занял баснословные деньги. О долгах мужа Хлебникова узнала из газет.

Но продюсер отметил, что не держит зла на Марину.

— Конечно, он ее использовал. Для него Марина Хлебникова была просто алиби для его мошеннических дел. Огромное количество людей его искали, он взял деньги не только у меня, — рассказал Иосиф.