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Марина Хлебникова задолжала Пригожину 500 тысяч долларов
Певица Марина Хлебникова призналась, что ей стыдно посмотреть в глаза продюсеру Иосифу Пригожину. Причина этого — огромный долг, который висит на ней.
Правда, ни копейки из суммы в 500 тысяч долларов Марина не видела: их у Иосифа занял ее бывший супруг. Пытаясь, как и жена, «выстрелить» в шоу-бизнесе, он записал альбом «Кошки моей души», на который занял баснословные деньги. О долгах мужа Хлебникова узнала из газет.
Но продюсер отметил, что не держит зла на Марину.
— Конечно, он ее использовал. Для него Марина Хлебникова была просто алиби для его мошеннических дел. Огромное количество людей его искали, он взял деньги не только у меня, — рассказал Иосиф.
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