Суд обязал родных Фриске вернуть 21 миллион

Перовский суд Москвы, рассматривающий дело о судьбе собранных на лечение Жанны Фриске денег, предложил родственникам певицы внести на депозит суда 21,6 миллиона рублей на случай удовлетворения иска «Русфонда». Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаю стороне ответчика принять обеспечительные меры по иску путем внесения на депозит суда 21,6 миллиона рублей», - сказал судья. После этого представители Владимира Фриске (отца певицы) просили суд затребовать информацию со счетов «Первого канала» и «Русфонда», куда приходили деньги для певицы. По словам представителей Фриске, фонд собрал гораздо большую сумму, чем выделенная Фриске, но неизвестно, куда пошли эти деньги.

Истец выступил против такого запроса. «Жанна попросила 25 миллионов рублей, эти деньги ей были предоставлены. Что касается иных денег, собранных Русфондом, их никто с ответчика не требует», - отметил представитель истца. В итоге суд принял сторону истца.

В ходе предыдущих судебных заседаний представители «Русфонда» заявили, что тяжелобольной певице по договору предоставили 25 миллионов рублей на лечение. Ее семья должна была отчитываться о своих расходах перед организацией. Однако «Русфонд» получил отчет только по трем миллионам рублей. Адвокат фонда также отметил, что наследство Фриске было принято родителями и ее ребенком. По словам юриста, за несколько дней до смерти певицы один из ее наследников обналичил средства.

После этого суд постановил привлечь Ольгу и Владимира Фриске и Платона Шепелева в качестве соответчиков по делу. Интересы сына певицы в суде будет представлять его отец Дмитрий Шепелев

Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года после длительной борьбы с раком. Спор из-за денег на ее лечение продолжается около года.