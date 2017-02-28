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Челентано опасается за жизнь после проникновения неизвестных в его дом
Легендарный итальянский певец, актер и общественный деятель Адриано Челентано обратился к правоохранителям с заявлением на слежку и проникновение посторонних в свой дом в коммуне Гальбьяте на севере Италии.
Он рассказал, что подозрительная цепочка событий началась на прошлой неделе, когда злоумышленники разбили стекло в машине его жены Клаудии Мори, но ничего не украли.
"Я вынужден предать огласке очень серьезные события, которые происходят в моем жилище в отношении меня и Клаудии. На протяжении нескольких дней внутрь вшестером проникают неизвестные, кроме того, с улицы за домом наблюдает еще один человек", — написал Челентано в своем блоге.
По словам 79-летнего артиста, их действия "совершенно точно" несут в себе угрозу. Челентано также выразил опасение, что бандиты пытаются добраться до него или его супруги.
В связи с этим он заявил, что обратился к карабинерам, предоставив им данные видеонаблюдения. Правоохранители подтвердили: "что-то произошло".
"Мы сообщаем об этом, чтобы, случись что серьезное, эти сведения могли бы стать предысторией" — добавил Челентано.
Популярнейший певец и актер с мировым именем, за свою карьеру Адриано Челентано выпустил свыше 40 студийных альбомов общим тиражом 150 миллионов пластинок и снялся более чем в 40 кинофильмах. Особую популярность у зрителей он приобрел в комедиях 70-80-х годов, играя обаятельных плутов, мошенников и воришек в картинах "Суперограбление в Милане", "Юппи Ду", "Блеф", "Укрощение строптивого", "Бинго-Бонго", "Бархатные руки", "Ас" и "Гранд-отель Эксельсиор".
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