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67-летняя Алла Пугачева поразила поклонников сексуальным нарядом
Фото: EastNews
Алла Пугачева не устает радовать поклонников своим помолодевшим внешним видом и неожиданными нарядами. Недавно певица приняла участие в концерте «О чем поют мужчины» в Крокус Сити Холле. 67-летняя знаменитость появилась на сцене в сексуальном черном платье, обнажающем одно плечо. Поклонники Пугачевой были поражены тем, как молодо и соблазнительно выглядит звезда. Однако нашлись и те, кто счел наряд артистки неуместным и не соответствующим ее элегантному возрасту. На концерте артистка презентовала две новые композиции «Счастливые дни» и «Я пою эту песню мужчинам», чем еще больше подогрела слух о скором выходе ее нового альбома.
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