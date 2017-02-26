Самбурская разоблачила Фадеева

Между Настасьей Самбурской Максимом Фадеевым началась настоящая война. Продюсер дал скандально известной актрисе и певице три дня на извинения, а она вместо этого разоблачила своего оппонента и слила в Сеть личную переписку.

Настасья заявила, что Максим лишь скрывается под маской добродетели. Однако она простила ему все колкости, коих было немало за последние несколько дней.

"Максим, я на вас зла не держу, – обратилась к продюсеру актриса и певица. – Извините, что рассчитывали на меня, а я не рассчитала свои силы. Что не пошла в ваш продюсерский центр, как мигрирующая крыса. Что не смогла по состоянию здоровья помочь вам своим ресурсом в пиаре вашего проекта. Теперь я буду знать, к кому ходить на поклон за благословением с поцелуями в перстня, дабы не попасть в немилость. О, вы мастодонт манипулирования. Вы хотите казаться лучше, чем есть на самом деле. Выходите из-за ширмы. За ЧЕСТЬ, за ДОСТОИНСТВО себя".

Можно сказать, что Самбурская прошлась по Фадееву очень даже мягко. Для сравнения, помощнице продюсера Ирме Польских досталось от Настасьи куда больше. Актриса назвала женщину "фадеевским псом". "Не удержалась, оскорбила Ирму в личной переписке. Признаю", – публично покаялась артистка.

Хотя и Польских не сдерживалась в выражениях, предположив, что Самбурская может употреблять наркотики. "Личность под именем Ирма в свою очередь написала помощнику Виктора Яковлевича Дробыша , что бы мне, цитирую, "Закрыли рот", чтобы я не высказывалась в сторону ПЦ Фадеева и предположила, "что я наркоманка", – сообщила Настасья.

По словам подопечной Виктора Дробыша, ее конфликт с Максом Фадеевым разгорелся из-за сорванных съемок. "Думать о нем не думала, пока он не предложил мне сняться в клипе одного из его проектов... Поехала на первую тренировку и попала в ДТП. В итоге приехала на такси. Хотя это был явный знак сидеть на месте. Потренировалась на пилоне (что требовалось для клипа). Мягко говоря, чуть не сдохла за два часа. До этого у меня уже были проблемы со сном, и я просто не в состоянии была бы продолжать тренировки. А их требовалось немало, чтобы оттачивать трюки. В итоге мне поставили диагноз "нервное истощение". Взвалила на себя слишком много, вот и сломалась, – объяснила Самбурская. – Тренировки запретили на время".

Сегодня Прощеное Воскресенье. Я с пониманием отношусь к желанию Анастасии Самбурской себя пиарить рядом с моим именем. Но, поскольку сегодня такой большой Христианский день, я ее прощаю, и хочу сказать лишь одно. Она упомянула, что я ей мщу. Так вот, мстить можно только равным и в равном положении. Уж точно не ей. PS Братья православные, прошу прощения у всех, кого мог обидеть. 🙏 Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Фев 26 2017 в 3:26 PST

О своих проблемах со здоровьем Настасья сразу же сообщила помощнице Максима. "Мною Ирме было предложено возместить затраты за аренду зала, личное присутствие Ирмы, гель для душа и полотенце. Им же это не понравилось. Видимо, Максиму Александровичу Фадееву отказывать нельзя. А я уже сделала это повторно: первый раз на первой встрече с Ирмой она открыто меня переманивала в ПЦ Фадеева. Делала это аккуратненько, рассказывая, как Максим мной восхищён и видит во мне родственную душу. Мол, спрашивал, почему к Дробышу пошла, а не к нему? Хотя Фадеев с Дробышем вроде как друзья", – цитирует Самбурскую сайт Life.ru.

Обнародовав личную переписку с Польских, актриса пообещала на этом завершить конфликт с Фадеевым. По словам Настасьи, она всех простила. "Все-таки, я настаиваю на том, что я не пиарюсь на светлом имени Максима Фадеева. На "святых" пиариться грешно", – иронизирует любимица Виктора Дробыша.