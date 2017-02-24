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Метит в «ангелы»? Алеся Кафельникова соблазняет точеной фигурой в нижнем белье

Фотосессия Кафельниковой произвела фурор
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В свои 18 Алеся уже достаточно амбициозна. Главной мечтой начинающей модели является пополнение рядов «ангелов» Victoria's Secret. Об этом она неоднокрано рассказывала своим поклонникам. Похоже, Кафельникова становится все ближе к своей мечте. Так, недавно Алеся стала героиней фотосессии в нижнем белье. Юная модель продемонстрировала себя во всей красе.

@leonreisen @elite_london

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf)

@leonreisen Off to London tomorrow @elite_london

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf)

Подписчики Алеси оставляют под фото восторженные комментарии. Фолловеры восхищаются точеной фигуркой девушки и пишут, что такими темпами Кафельникова обязательно достигет своей цели и станет «ангелом». Напомним, модели Victoria's Secret являются одними из самых высокооплачиваемых и желанных в мире.
В мире США Словения Стиль жизни Еще 1 тег
Алеся Кафельникова
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