Метит в «ангелы»? Алеся Кафельникова соблазняет точеной фигурой в нижнем белье

В свои 18 Алеся уже достаточно амбициозна. Главной мечтой начинающей модели является пополнение рядов «ангелов» Victoria's Secret. Об этом она неоднокрано рассказывала своим поклонникам. Похоже, Кафельникова становится все ближе к своей мечте. Так, недавно Алеся стала героиней фотосессии в нижнем белье. Юная модель продемонстрировала себя во всей красе.

@leonreisen @elite_london Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Фев 27 2017 в 8:57 PST

@leonreisen Off to London tomorrow @elite_london Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Фев 27 2017 в 7:35 PST

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Фев 24 2017 в 11:30 PST

Подписчики Алеси оставляют под фото восторженные комментарии. Фолловеры восхищаются точеной фигуркой девушки и пишут, что такими темпами Кафельникова обязательно достигет своей цели и станет «ангелом». Напомним, модели Victoria's Secret являются одними из самых высокооплачиваемых и желанных в мире.