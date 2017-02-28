Питт и Джоли воюют за шикарный особняк на юге Франции

В публикации журналисты ссылаются на информацию от источника, знакомого с ситуацией. По словам собеседника издания, Джоли заявила, что ненавидит этот особняк и больше никогда туда не приедет. Питт соглашается лишь на продажу виноградника, однако сам дом хочет оставить детям. Эксперты предполагают, что юридический процесс о правах на недвижимость может растянуться на годы.

Документ на развод подала Анджелина Джоли в сентябре 2016 года. Причиной, по словам звезды, стали разногласия в вопросах воспитания детей. Кроме того, актриса обвинила бывшего супруга в злоупотреблении алкоголем и наркотиками.