Врач прокомментировал состояние Николая Караченцова

Медик прокомментировал состояние актера Николая Караченцова , госпитализированного в НИИ имени Склифосовского после аварии в Подмосковье.

"Все нормально", - сказал врач в ответ на вопросы журналиста РЕН ТВ.

Напомним, накануне в Щелковском районе Московской области попал в аварию любимый актер советских и российских зрителей, Народный артист РСФСР Николай Караченцов. По данным источника РЕН ТВ, с "Тойотой", в которой он находился в качестве пассажира с медсестрой и родственницей, столкнулась "Газель". В свою очередь, источник ТАСС уточняется, что виновником ДТП, согласно предварительным данным, был водитель "Газели".

По последней информации, актер находится в реанимации. За состоянием его здоровья следит вся страна.