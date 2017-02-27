Дженнифер Энистон затмила Анджелину Джоли

Дженнифер Энистон в этом году не претендовала на «Оскар», ее пригласили на церемонию для вручения награды в одной из номинаций. При этом актриса ухитрилась сделать так, что до начала церемонии ее почти никто не видел. Так что появление Дженнифер на сцене стало сюрпризом для многих и произвело ошеломляющий эффект.

48-летняя Энистон появилась в платье от Версаче, которое напомнило публике облачение Анджелины Джоли , в котором та приходила на «Оскар» в 2012-м. Тогда платье Анджелины с длинным разрезом на юбке восхитило гостей и позволило актрисе во всем блеске продемонстрировать длинные и чрезвычайно стройные ножки.

Энистон удалось превзойти Анджелину: разрез на ее наряде был еще выше. К тому же, платье Дженнифер украшало еще и декольте — почти до талии. А юбка актрисы была соблазнительно полупрозрачной.

Но главной «изюминкой» экипировки Дженнифер было даже не платье, а сережки от одной чрезвычайно известной ювелирной фирмы — с бриллиантами общим весом в 100 карат!Стоимость этого украшения — примерно 9,5 миллионов долларов. Сверкающие сережки актрисы были слегка прикрыты прической, но время от времени Джен откидывала пряди назад, чтобы дать всем полюбоваться эффектным украшением.