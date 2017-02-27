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Дженнифер Энистон затмила Анджелину Джоли
Дженнифер Энистон в этом году не претендовала на «Оскар», ее пригласили на церемонию для вручения награды в одной из номинаций. При этом актриса ухитрилась сделать так, что до начала церемонии ее почти никто не видел. Так что появление Дженнифер на сцене стало сюрпризом для многих и произвело ошеломляющий эффект.
48-летняя Энистон появилась в платье от Версаче, которое напомнило публике облачение Анджелины Джоли, в котором та приходила на «Оскар» в 2012-м. Тогда платье Анджелины с длинным разрезом на юбке восхитило гостей и позволило актрисе во всем блеске продемонстрировать длинные и чрезвычайно стройные ножки.
Энистон удалось превзойти Анджелину: разрез на ее наряде был еще выше. К тому же, платье Дженнифер украшало еще и декольте — почти до талии. А юбка актрисы была соблазнительно полупрозрачной.
Но главной «изюминкой» экипировки Дженнифер было даже не платье, а сережки от одной чрезвычайно известной ювелирной фирмы — с бриллиантами общим весом в 100 карат!Стоимость этого украшения — примерно 9,5 миллионов долларов. Сверкающие сережки актрисы были слегка прикрыты прической, но время от времени Джен откидывала пряди назад, чтобы дать всем полюбоваться эффектным украшением.
Кстати, своим появлением на церемонии Энистон опровергла слухи о том, что она якобы рассталась со своим супругом Джастином Теру. Он не только пришел с ней на церемонию, но и постоянно одаривал супругу восхищенными взглядами.
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