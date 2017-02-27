Ведущие «Прожекторперисхилтон» признались в пагубных пристрастиях

На сайте Первого канала появились четыре ролика, посвященные предстоящему выходу нового сезона шоу «Прожекторперисхилтон».

Иван Ургант признался в том, что уже является ведущим одной из популярных телепрограмм, но хотел бы «еще одну».

Гарик Мартиросян рассказал участникам собрания о своем клубе в Москве и сокрушался, что в нем «нет новостей, потому что он сам их себе запретил».

Сергей Светлаков крайне нервно поведал о своем необычном пристрастии: по его словам, он давно не может «слезть со стула». Ведущий поделился способами, который он перепробовал, и констатировал, что пока от вредной привычки избавиться ему не удалось.

Александр Цекало просто провозгласил себя королем юмора, сидя в смирительной рубашке и с бумажной короной на голове.

В феврале на Первом канале подтвердили слухи о возвращении шоу: премьера нового сезона программы намечена на 4 марта.

Передача «Прожекторперисхилтон» выходила с мая 2008 года по сентябрь 2012-го. Съемка новых выпусков прекратилась, так как Светлаков и Мартиросян потеряли право работать на Первом после продления эксклюзивных контрактов с телеканалом ТНТ. После этого была создана программа «Вечерний Ургант».