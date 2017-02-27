Солистка «Тату» вернулась в православие после 10 лет в исламе

Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова опубликовала фото, которое поклонники певицы расценили как свидетельство возвращении артистки в православную веру после 10 лет увлечения исламом. Фото появилось в Instagram певицы.

«Простите меня за все, душой и сердцем я с вами», — гласит подпись под снимком, на котором Волкова стоит рядом с иконой в православном храме. Фото появилось в Прощеное воскресенье.

Волкова приняла ислам в 2000-х годах, будучи в браке с Парвизом Ясиновым, сыном генерального директора компании «Мосстроймеханизация-5».

В апреле 2016 года Волкова призналась, что перенесла рак щитовидной железы. Она уточнила, что узнала о диагнозе в 2012 году.