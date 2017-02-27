Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод с Питтом

Звезда призналась, что развод стал большим испытанием для ее семьи, но она надеется, что от этого она станет только крепче. Ведь, несмотря на расставание, пара планирует поддерживать дружеские отношения ради общих детей.

— Я сконцентрирована на детях... на наших детях... моя задача сейчас найти правильный путь и пройти через все это. Мы всегда будем семьей. И надеюсь, что найденный путь только сблизит нас и сделает сильнее, — заявила Анджелина.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт были вместе 12 лет, из них в браке — 2 года.