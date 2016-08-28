Мама Фриске сильно похорошела

Сестра Жанны Фриске Наталья поделилась со своими подписчиками фотографией мамы. Многочисленные подписчики отметили, что та выглядит потрясающе.

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, что ее муж пригласил ее маму в театр. "Дочка маму собирала долго. Они у меня должны быть самыми красивыми!", – написала она на своей странице в Instagram.

Плоды своих усилия она предложила оценить подписчикам, разместив фотографию мамы. На снимке она предстала в белоснежной блузке, темных брюках и элегантных бусах. "И вот разве скажешь что мамуле 66 лет в этом году будет?", – спросила Наталья.

Зять @vshivkov_sergey пригласил тещу в театр)) дочка маму собирала долго)) они у меня должны быть самыми красивыми!!!❤️❤️❤️❤️🌹и вот разве скажешь что мамуле 66 лет в этом году будет???? Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Фев 25 2017 в 3:12 PST

Пользователи как один согласились с ней. Подписчики обрушили на мама Фриске целую лавину комплиментов: "Вообще не скажешь! Красотка!", "Очень красивая!", "Мама молодец ! Здоровья ей крепкого и долголетия!", "Ну ничего себе!выглядит очень молодо!", "Мама красотка, у вашего папы хороший вкус!". Отметили пользователи Сети и со вкусом подобранный наряд. Особенно им приглянулась белая блузка.

Мои любимые, мои родные. Как же сильно я вас люблю!!! 🙏🏼 Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Авг 27 2016 в 11:44 PDT

При этом сама Наталья на спектакль не пошла. "Я не знаю... Кажется идут на балет "Тодес"... А так я не в курсе. Мамуля потом расскажет", – рассказала она.