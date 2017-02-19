Вокруг Мадонны разгорается новый скандал

Певица Мадонна опубликовала в Instagram трогательное фото, на котором она играет с приемными дочерьми из Африки.

Gang-Gang! @jr Публикация от Madonna (@madonna) Фев 25 2017 в 3:41 PST

На снимках певица лежит на полу, одна из девочек карабкается по ней, а вторая лежит рядом на ковре.

A little night Music.........,,🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️😂💘🌸🙏🏻 Публикация от Madonna (@madonna) Фев 18 2017 в 5:50 PST

Ранее Мадонна написала в соцсети, что она получила разрешение суда на удочерение двух четырехлетних девочек из Малави.

Между тем, биологический отец девочек Адам Мвале дал эксклюзивное интервью газете Daily Mail , заявив, что Мадонна удочерила детей обманом.

Мвале сказал, что потрясен – новость о том, что девочки к нему не вернутся, стала для него откровением.

«Изначально мне сказали, что Эстер и Стелла поживут у богатой женщины за рубежом, что она даст им хорошее образование, а затем вернет их мне. Чтобы они жили со мной и помогали нашей семье. «Теперь вы говорите мне, что усыновление является постоянным. Это не может быть правдой, - я не хочу, чтобы это было правдой. Я их отец, и я всегда буду их отцом», - сказал он.

По словам отца, в приюте ему заявили, что у девочек есть шанс выйти в люди и попросили соглашаться со всем, что ему скажут в суде.

«Босс приюта сказал мне, что это будет прекрасный шанс для моих маленьких девочек, а также для их братьев и сестер. Мне сказали согласиться со всем в суде. Я не верю, что я никогда не увижу моих девочек снова», сказал Адам Mвале.

Африканец заявил, что после смерти жены во время родов он отдал девочек в приют, поскольку у него не хватало денег (в семье еще 8 детей). Но при этом он надеялся, что впоследствии заберет их домой.