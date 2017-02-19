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Вокруг Мадонны разгорается новый скандал
Певица Мадонна опубликовала в Instagram трогательное фото, на котором она играет с приемными дочерьми из Африки.
Публикация от Madonna (@madonna)
На снимках певица лежит на полу, одна из девочек карабкается по ней, а вторая лежит рядом на ковре.
A little night Music.........,,🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️😂💘🌸🙏🏻
Публикация от Madonna (@madonna)
Ранее Мадонна написала в соцсети, что она получила разрешение суда на удочерение двух четырехлетних девочек из Малави.
Между тем, биологический отец девочек Адам Мвале дал эксклюзивное интервью газете Daily Mail, заявив, что Мадонна удочерила детей обманом.
Мвале сказал, что потрясен – новость о том, что девочки к нему не вернутся, стала для него откровением.
«Изначально мне сказали, что Эстер и Стелла поживут у богатой женщины за рубежом, что она даст им хорошее образование, а затем вернет их мне. Чтобы они жили со мной и помогали нашей семье. «Теперь вы говорите мне, что усыновление является постоянным. Это не может быть правдой, - я не хочу, чтобы это было правдой. Я их отец, и я всегда буду их отцом», - сказал он.
По словам отца, в приюте ему заявили, что у девочек есть шанс выйти в люди и попросили соглашаться со всем, что ему скажут в суде.
«Босс приюта сказал мне, что это будет прекрасный шанс для моих маленьких девочек, а также для их братьев и сестер. Мне сказали согласиться со всем в суде. Я не верю, что я никогда не увижу моих девочек снова», сказал Адам Mвале.
Африканец заявил, что после смерти жены во время родов он отдал девочек в приют, поскольку у него не хватало денег (в семье еще 8 детей). Но при этом он надеялся, что впоследствии заберет их домой.
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