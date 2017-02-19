«Их отняли у меня»: отец удочеренных Мадонной девочек считает, что его обманули

Отец девочек, удочеренных Мадонной, заявил что не знал, чем все обернется.

Мадонна опубликовала новый снимок со своими удочеренными девочками. Стелла и Эстер лежат с новой мамой на полу. Одна из девочек обнимает Мадонну, вторая лежит рядом в милом платье. «Пиф-паф», — подписала снимок певица.

Gang-Gang! @jr Публикация от Madonna (@madonna) Фев 25 2017 в 3:41 PST

Тем временем портал Dailymail опубликовал интервью с родным папой малышек, Адамом Мвале. Он заявил, что его девочек отобрали у него. «Мне говорили с самого начала, что Эстер и Стелла поживут у богатой женщины заграницей, она даст им хорошее образование, а затем они вернуться ко мне домой, чтобы жить в родной семье и помогать братьям и сестрам», — рассказал Мвале.

Уже на суде он услышал, как представители опеки заявили: отец отказался от дочек. Однако, по заявлению фермера, это не так. После смерти их мамы во время родов он отдал девочек в приют, так как у него не хватало денег (в семье еще 8 детей, помимо двойняшек). Но Мвале надеялся, что когда-нибудь заберет их домой.

A little night Music.........,,🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️😂💘🌸🙏🏻 Публикация от Madonna (@madonna) Фев 18 2017 в 5:50 PST

«Теперь мне сказали, что удочерение является постоянным. Это не может быть правдой, я не хочу, чтобы это было правдой. Их отняли у меня! Я их отец и я всегда буду их отцом. Они должны вернуться домой, когда вырастут», — цитирует Dailymail Адама Мвале.

Представители Мадонны отказались это комментировать.