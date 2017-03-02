Литвинова оправдалась за скандал с ребенком

Рената Литвинова прокомментировала скандал с восьмилетней девочкой на шоу «Минута славы». Актриса обвинила родителей ребенка в «тщеславии и амбициях», которые могут быть опасны для юных участников телепроекта. Ее слова передает «Комсомольская правда»

«Девочка такая маленькая, всего восемь лет. Я считаю, что-то там не то с этим делом. Это, скорее, влияние родителей, действительно их гордыня, какая-то недовосполненность. Я знаю, что если дети не проходят дальше, это становится такой страшной травмой! Они не могут прийти в себя. Я бы не пускала их вот на такие конкурсы, какой бы талантливый человек ни был», – заявила Литвинова.

По словам Литвиновой, начинать выступать на подобных проектах можно с 12 лет, однако только в том случае, если у человека «есть к этому склонность».

«Если у человека есть к этому склонность. Если он вырос в какой-то цирковой, киношной, театральной среде – творческой. Это же не секрет, что есть «семейные» профессии, когда многое передается с молоком матери», - добавила Литвинова.

Кроме того, актриса подчеркнула, что «все большие биографии» складываются вопреки – «когда всё против, а ты все равно побеждаешь».

Скандал в СМИ разразился после того, как жюри телешоу на Первом канале раскритиковали выступление восьмилетней девочки Вики Стариковой. Она исполнила композицию Земфиры «Жить в твоей голове». После слов критики в свой адрес девочка заплакала. Общественность возмутило подобное поведение судей.