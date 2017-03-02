Литвинова оправдалась после скандала с ребенком

После того, как восьмилетняя девочка расплакалась от слов жюри шоу "Минута славы", в интернете поднялся настоящий скандал. Шумиху прокомментировала одна из судей телепроекта, актриса и режиссер Рената Литвинова

Рената Литвинова уверена, что всему виной – тщеславие и амбиции родителей. "Девочка такая маленькая, всего восемь лет. Я считаю, что-то там не то с этим делом. Это, скорее, влияние родителей, действительно их гордыня, какая-то недовосполненность. Я знаю, что если дети не проходят дальше, это становится такой страшной травмой! Они не могут прийти в себя. Я бы не пускала их вот на такие конкурсы, какой бы талантливый человек ни был", – заявила актриса.

Литвинова отметила, что у детей еще вся жизнь впереди. "Не нужно наносить детям моральные травмы. Это, скорее, действительно амбиции родителей. Дело все в том, что это очень чревато и опасно. Это огромная ответственность, ты не можешь брать и решать судьбу человека заранее", – цитирует Ренату сайт "Комсомольская правда".

Впрочем, затем режиссер пошла на уступку. Она сказала, что "можно начинать" с 12 лет. "Если у человека есть к этому склонность. Если он вырос в какой-то цирковой, киношной, театральной среде – творческой. Это же не секрет, что есть "семейные" профессии, когда многое передается с молоком матери. Но, по идее, все большие биографии должны быть вопреки – когда все против, а ты все равно побеждаешь. Тогда вырастают самые великие люди. И все равно я считаю, что лучше не начинать раньше 12 лет. Ну, на мой взгляд", – развила мысль актриса.

При этом сама Литвинова оговорилась, что с ней до сих пор не случилось того, что люди называют "почувствовать себя известным". "Знаете, если я молчу, не открываю рот, меня не узнать. Только по голосу определяют, что перед ними Рената Литвинова. И я даже не знаю, обижаться мне или нет", – призналась артистка.