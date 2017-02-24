Лена Ленина показала свой французский дом

Писательница и владелица более 200 салонов в сети франшиз студий маникюра Лены Лениной прожила более 10 лет во Франции, но так никому из российской прессы и не показала, как она там живет. Впервые Ленина открыла двери своего французского дома. И что особенно важно, впервые она предстала перед публикой не в своем обычном эпатажном образе, а босиком, в джинсах и без высоких башень из волос на голове. Лена Ленина, какой ее никто еще не видел.

Дом ленинской мечты находится вдали от парижской суеты, на опушке огромного леса, с красивыми пейзажами из окон, с уютным камином, и выполнен в модном дизайнерском минималистично-футуристичном стиле. Настоящий рай для влюбленных или писателей. Свои книги она пиет здесь. А все стены из патриотизма украсила картинами гениальных, но малоизвестных молодых российских художников.

У Лены Лениной целый этаж французского дома занимает гардеробная площадью 100 квадратных метров, главной особенностью которой является коллекция обуви, перевалившая числом за 1000 пар.

Лена не имеет в этом доме постоянной прислуги, лишь приходящая пожилая португалка делает генеральную уборку на выходных, всю остальную работу по дому делают роботы. Одни из них пылесосят и возвращаются сами на подзарядку и для выброса пыли на их базу, другие роботы моют пол, а третьи - стекла. А готовит и моет посуду Лена сама. И если в Москве она питается только в ресторане Никола Тесла на Рождественском или в грузинском Sanatrello на Севастопольском проспекте, то во Франции всегда готовит сама.

Как у каждого человека, у Лены есть хобби, о котором тоже раньше нас никто никогда не писал – она мастерит украшения. Покупает жемчуга и полудрагоценные камни, серебряную проволоку, маленькие плоскогубцы и ювелирный клей и делает яркую, эпатажную и эффектную, как и она сама в софитах камер, бижутерию. Это успокаивает, расслабляет и позволяет творить. Носить бижутерию, хоть и из натурального жемчуга и поделочных камней, безопаснее, чем крупные бриллианты, а сделанную своими руками – еще и в сто раз приятнее!