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Знаменитый актер Алексей Баталов госпитализирован в Москве

Алексей Баталов госпитализирован в Москве
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Популярнейший актер театра и кино Алексей Баталов попал в одну из столичных больниц 23 февраля в связи с осложнениями после протезирования сустава, сообщил Life.
По данным издания, в конце января 88-летний актер получил перелом со смещением шейки бедра на правой ноге.
Баталов находится в состоянии средней тяжести. По словам врачей, в больнице он пробудет не менее двух недель.
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Алексей Баталов
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