Знаменитый актер Алексей Баталов госпитализирован в Москве

Популярнейший актер театра и кино Алексей Баталов попал в одну из столичных больниц 23 февраля в связи с осложнениями после протезирования сустава, сообщил Life.

По данным издания, в конце января 88-летний актер получил перелом со смещением шейки бедра на правой ноге.

Баталов находится в состоянии средней тяжести. По словам врачей, в больнице он пробудет не менее двух недель.