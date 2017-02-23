СМИ сообщили о возможной эмиграции Леонида Парфенова в Германию

Известный журналист и телеведущий Леонид Парфенов может эмигрировать в Германию. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал источник в Берлине.

Сообщается, что Парфенов записался на курсы немецкого языка для ускоренной подготовки к экзамену, необходимому при оформлении соответствующих документов.

Сам Леонид Парфенов от комментариев отказался, сославшись на то, что в данный момент находится не в России.

Весной 206 года СМИ сообщали, что журналист планирует переехать в Израиль и уже получил визу на постоянное место жительства. Однако сам Парфенов парировал, что его уже «дважды поселяли в США», и по слухам он «где только не живет».

Журналист объяснил получение израильской визы тем, что она нужна для съемок фильма «Русские евреи. До революции». Стоит отметить, что после завершения этого проекта Парфенов планировал снять ленту о русских немцах.