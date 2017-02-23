Певица Наталья Гулькина экстренно госпитализирована в Москве

Российская эстрадная певица Наталья Гулькина , известная по выступлениям в группах «Мираж» и «Звезды», доставлена в одну из московских больниц с жалобами на острую боль, сообщил Life.

«За последние два дня у меня был очень плотный график выступлений и эфиров, из-за которых я даже не успевала нормально поесть. За сегодня я успела только „перехватить“ на голодный желудок в одном китайском ресторанчике, после чего через пару часов почувствовала острую боль в желудке и вызвала скорую помощь», — приводит издание слова Гулькиной.

По словам врачей, состояние певицы оценивается как удовлетворительное.