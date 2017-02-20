«Взрослый, ответственный, военный»: Светлана Пермякова рассказала о своем новом мужчине

Светлана Пермякова 17 февраля отметила день рождения. Поздравили ее не только бывший гражданский супруг Максим Скрыбин, родные, друзья и коллеги, но и новый возлюбленный. Актриса призналась, что познакомилась с очень симпатичным ей мужчиной. Правда, пока эти отношения только начинаются.

#Пустьговорят #сьемки передачи к моему Юбилею @malakhov007 @max_everett @s_permyakova Публикация от Svetlana Permyakova (@s_permyakova) Фев 20 2017 в 8:01 PST

С военным по имени Александр Светлану познакомил их общий знакомый. Все вместе они отправились в театр незадолго до Нового года, где мужчина и пригласил телеведущую на свидание.

«Человек он взрослый, на три года старше меня. Ответственный. Да что там объяснять – он военный. Саша не побоялся подойти, выразить восхищение и пригласить поужинать. Я согласилась. Возможно, это было легкомысленно. Но почувствовала к нему какую-то симпатию. Рада, что этот человек появился в моей жизни. Поскольку я сильно занята, он тоже, не получается дойти даже до конфетно-букетного периода. Все в телефонных разговорах. Бывает, встречаемся на кофе или пообедать... Некоторые вещи Саша пока не чувствует, надо намекать. Говорю ему про День святого Валентина. Он сразу начинает думать, мол, что-то ведь надо дарить, как-то удивлять. Признаюсь: «Мне было бы приятно». И человек от своей военной формы и уставов отходит, не прочь организовать, к примеру, романтический ужин с цветами», – рассказала Пермякова в интервью StarHit.