Архив хоум-видео Елены Берковой «слили» в сеть

Порнографические ролики Елены Берковой из домашнего архива были опубликованы в сети. За несколько часов видео набрали рекордное число просмотров. Публикацию откровенных роликов бывшая порноактриса назвала «подарком всем мужчинам к 23 февраля». Об этом сообщает LIFE

«Эти видео мы с мужем снимали для себя! Я просто в шоке, что они попали в Интернет. Я уверена, что их украли хакеры, взломав мой iCloud. Они уже давно пытались это сделать, даже Instagram хотели взломать. Я давно не снимаюсь в подобном, я столько времени работала над своей репутацией, чтобы люди не вспоминали об этих видео. Я буду искать этих уродов, они ответят за это. Но что сделано — то сделано. Пусть это будет моим подарком мужчинам на 23 февраля», - заявила Беркова.

Елена Беркова стала известна благодаря своему участию в телепроекте «Дом-2». Продюсеры шоу выяснили, что девушка снимается в порнофильмах, и попросили ее покинуть проект. Беркова снималась в фильме «Дом 2, или как заняться любовью с Еленой Берковой».