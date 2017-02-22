Федор Бондарчук может стать одним из собственников Росэнергобанка

Продюсер и режиссер Федор Бондачук обсуждает покупку доли в Росэнегобанке. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с режиссером и близкие к банку. Косвенным подтверждением интереса Бондарчука к банку может служить вход в капитал одного из партнеров Бондарчука, банкира Ильи Морозовского , полагает издание.

«Сейчас в финальной стадии согласования покупка пакета в размере 25% плюс одна акция», — утверждает один из источников издания.Другой источник утверждает, что доля режиссера в банке может быть скорректирована, однако «о покупке контрольного пакета речи не идет». При этом доли в банке могут быть куплены не напрямую, а через посредников.

Сам Бондарчук в разговоре с изданием заверит, что «ничего про это не знает». В Росэнергобанке сообщили, что «не комментируют слухи». Илья Морозовский подтвердил, что приобрел пакет акций объемом 8,03% председателя совета директоров банка Константина Шварца , а также планирует войти в совет директоров и принимать участие в управлении банком.Вместе с тем, Морозовский отказался уточнять, будет ли он наращивать долю в банке. «Сейчас идет процесс смены акционеров Росэнергобанка, Есть стратегический инвестор, к которому перейдет контроль в банке. Однако его имя не раскрывается до момента официального вхождения в банк», — заявил Морозовский.

В Росэнергобанке заявили, что покупка акций Морозовским у Шварца является частью более крупной сделки, которая может занять от месяца до года. Контрольную функцию будет осуществлять группа стратегических инвесторов, заявили в банке.

Собеседники «Коммерсанта» заявили, что Росэнергобанк может оцениваться в объеме 0,3 — 0,5 капитала (3-5 млрд рублей). В соответствии с рейтингом «Интерфакс ЦЭА» Росэнергобанк занимает 88-е место по активам, их объем на 1 января составлял 55 млрд руб. По итогам 2016 года банк показал убыток в размере 908,4 млн руб. Средства частных лиц в Росэнергобанке составляют почти 36 млрд руб., а более 90% кредитного портфеля составляют ссуды юридическим лицам.