«Русская Кардашьян» оказалась любительницей пьянок в подъезде

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова в юности занималась мелким хулиганством. Life.ru опубликовал снимки из прошлого девушки, на которых она в компании друзей пьет дешевое шампанское в подъездах.

Решетову называют русской Ким Кардашьян. Сейчас у них действительно много общего, но проявилось cходство только недавно. В школьные годы Решетова вместе с одноклассниками устраивала вечеринки с дешевым шампанским в подъездах на окраине Москвы.

Также Анастасия занималась мелким хулиганством, расписывала баллончиком стены в московском депо. Но сейчас страсть к граффити переросла в полезное дело - девушка использует спрей-арт в создании своей коллекции.

После окончания школы Решетова приняла участие в конкурсе «Мисс Россия», где она заняла второе место и получила титул «вице-мисс Россия». Затем она поступила в московский Институт экономики, политики и права на факультет государственной службы.