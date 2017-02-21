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"Русская Кардашьян" оказалась любительницей пьянок в подъезде
Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова, которую сравнивают с Ким Кардашьян, в юности занималась мелким хулиганством. Life опубликовал снимки из прошлого девушки, на которых она в компании друзей пьет дешевое шампанское в подъездах.
Решетову называют "русской Ким Кардашьян". Сейчас у них действительно много общего. Однако схожесть появилась относительно недавно. В школьные годы Решетова на окраине Москвы устраивала подъездные вечеринки с шампанским «Надежда» за 150 рублей.
Также Анастасия занималась мелким хулиганством, орудуя баллончиком в московском депо. Но сейчас страсть к граффити переросла в полезное дело, девушка использует спрей-арт при создании коллекции курток своего бренда.
После окончания школы Решетова приняла участие в конкурсе «Мисс Россия», где она заняла второе место и получила титул «вице-мисс Россия». Затем она поступила в московский Институт экономики, политики и права на факультет государственной службы.
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