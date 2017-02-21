Лайма Вайкуле рассказала о своем состоянии после операции

Лайма Вайкуле рассказала о своем самочувствии. Недавно 62-летняя певица перенесла операцию на ноге и сейчас проходит курс реабилитации. Артистка обрадовала поклонников — восстановление идет полным ходом и уже совсем скоро она вернется к репетициям, а потом и к выступлениям, которые ей на время пришлось отменить из-за травмы.

«Спасибо всем за поддержку, звонки, смски! Все хорошо, иду на поправку, через пару недель начну репетиции.Всех люблю!» — поделилась Лайма.

Инцидент, в результате которого Вайкуле была госпитализирована, случился во время отдыха артистки на горнолыжном курорте. Певица, катаясь на склоне, не рассчитала свои силы и получила довольно серьезную травму ноги. В больнице Лайме была проведена экстренная операция. Из-за этого несколько запланированных концертов звезды эстрады были сорваны. «Это жизнь... Надеюсь на понимание моего слушателя!» — написала артистка. Лайма обещала всё же отыграть отмененные выступления как только она поправиться. По её прогнозам это произойдет в марте.