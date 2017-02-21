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Родиона Газманова не пустили в «Останкино»
Сотрудники охраны отказались пропустить певца Родиона Газманова в телецентр «Останкино». Ему пришлось пойти на крайние меры, чтобы попасть внутрь, сообщают Рамблер/новости. Оказалось, что артист, торопившийся на съемки передачи о своем сольном концерте, забыл дома паспорт. Хотя охранники, конечно же, узнали сына Олега Газманова, исполнителя хита «Гравитация» и обладателя престижной американской премии Big Apple Music Award, нарушить должностные инструкции они не смогли.
В итоге Газманову пришлось применить все свое обаяние и артистизм. Он напомнил сотрудникам охраны, что бегал по «Останкино» еще маленьким мальчиком, напевая «о-о-о, Люси», затем попытался доказать внешнее сходство с отцом, но даже это не помогло.
Тогда Газманов решил обратиться к музыке. Он заявил охранникам, что знает секрет вечной молодости: для того, чтобы не стареть, надо просто танцевать. После этого он затянул припев песни «Танцуй, пока молодой», и тогда охранники оттаяли и пропустили Газманова на съемку. Благодаря этому он успел рассказать телезрителям о своем концерте, который 6 марта состоится в Государственном Кремлевском дворце.
В этот день артист выступит в Малом зале дворца со своей музыкальной командой, вживую исполнит суперхиты «Парами», «Феникс из пепла», «Гравитация», «Последний снег» и множество других.
В 2017 году исполняется 30 лет с того дня, когда Родион Газманов впервые вышел на сцену и был представлен широкой публике Аллой Пугачевой. В сольном концерте, который знаменует эту дату, также примут участие Олег Газманов, Лиза Арзамасова, Баян микс, Burito, Сати Казанова, Людмила Соколова, Марина Полтева, Витольд Петровский и другие исполнители.
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