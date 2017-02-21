Родиона Газманова не пустили в «Останкино»

Сотрудники охраны отказались пропустить певца Родиона Газманова телецентр «Останкино» . Ему пришлось пойти на крайние меры, чтобы попасть внутрь, сообщают Рамблер/новости. Оказалось, что артист, торопившийся на съемки передачи о своем сольном концерте, забыл дома паспорт. Хотя охранники, конечно же, узнали сына Олега Газманова , исполнителя хита «Гравитация» и обладателя престижной американской премии Big Apple Music Award, нарушить должностные инструкции они не смогли.

В итоге Газманову пришлось применить все свое обаяние и артистизм. Он напомнил сотрудникам охраны, что бегал по «Останкино» еще маленьким мальчиком, напевая «о-о-о, Люси», затем попытался доказать внешнее сходство с отцом, но даже это не помогло.

Тогда Газманов решил обратиться к музыке. Он заявил охранникам, что знает секрет вечной молодости: для того, чтобы не стареть, надо просто танцевать. После этого он затянул припев песни «Танцуй, пока молодой», и тогда охранники оттаяли и пропустили Газманова на съемку. Благодаря этому он успел рассказать телезрителям о своем концерте , который 6 марта состоится в Государственном Кремлевском дворце.

В этот день артист выступит в Малом зале дворца со своей музыкальной командой, вживую исполнит суперхиты «Парами», «Феникс из пепла», «Гравитация», «Последний снег» и множество других.