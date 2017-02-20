Маликов "намекнул" о самоубийстве, вспомнив о Кобейне

«Сегодня Курту Кобейну 50 всего! А как давно его нет.. берегите меня! Мне тоже скоро 50», - написал Маликов.

Незадолго до этого музыкант опубликовал сообщение с «кратким пожеланием», чтобы подписчики поняли, что «жизнь еще не окончательно отымела смысл». Пользователи социальных сетей вызвались подарить Маликову ружье и предложили «пораскинуть мозгами».

«Вам подарить ружьё?», «У всех приходит пора когда нужно «пораскинуть мозгами», «Маликов могет в черный юмор», «У мужика есть чувство юмора, и все нормально с самоиронией», - прокомментировали запись интернет-пользователи.