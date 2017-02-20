Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Маликов "намекнул" о самоубийстве, вспомнив о Кобейне
Певец Дмитрий Маликов "намекнул" на самоубийство в день рождения музыканта Курта Кобейна. В своем аккаунте Twitter артист обратился к подписчикам с просьбой беречь его.
«Сегодня Курту Кобейну 50 всего! А как давно его нет.. берегите меня! Мне тоже скоро 50», - написал Маликов.
Незадолго до этого музыкант опубликовал сообщение с «кратким пожеланием», чтобы подписчики поняли, что «жизнь еще не окончательно отымела смысл». Пользователи социальных сетей вызвались подарить Маликову ружье и предложили «пораскинуть мозгами».
«Вам подарить ружьё?», «У всех приходит пора когда нужно «пораскинуть мозгами», «Маликов могет в черный юмор», «У мужика есть чувство юмора, и все нормально с самоиронией», - прокомментировали запись интернет-пользователи.
Курт Кобейн – американский музыкант, участник группы Nirvana, исполнявшей музыку в стиле гранж. Музыкант покончил с собой 5 апреля 1994 года. Кобейн входит в так называемый «Клуб 27»: ряд известных музыкантов, ушедших из жизни в 27 лет. Среди «членов» клуба – блюзмен Роберт Джонсон, основатель группы Rolling Stones Брайн Джонс, гитарист Джими Хендрикс, вокалист группы The Doors Джим Моррисон и британская певица Эми Уайнхаус.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Московский Комсомолец
-
Russianshowbiz.info
-
Grazia