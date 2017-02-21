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СМИ узнали о разводе "Джеймса Бонда"

СМИ узнали о разводе «Джеймса Бонда»
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Дэниел Крэйг - исполнитель роли Джеймса Бонда - разводится с женой. Об этом сообщает National Enquirer.
По информации издания, Крэйг не доверяет своей супруге Рэйчел Вайс. Причиной развода является недовольство Крэйга по поводу регулярного отсутствия Вайс дома, несмотря на ее актерские успехи.
Отметим, что актеры познакомились в 2010 году на съемках фильма "Дом грез". Позже они развелись со своими супругами и сыграли тайную свадьбу.
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США Шоу-бизнес
Рэйчел Вайс Джеймс Бонд Дэниел Крэйг
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