СМИ узнали о разводе «Джеймса Бонда»

По информации издания, Крэйг не доверяет своей супруге Рэйчел Вайс . Причиной развода является недовольство Крэйга по поводу регулярного отсутствия Вайс дома, несмотря на ее актерские успехи.

Отметим, что актеры познакомились в 2010 году на съемках фильма "Дом грез". Позже они развелись со своими супругами и сыграли тайную свадьбу.