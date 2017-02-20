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Леониду Якубовичу предложили избить Валуева стулом
Во время съемок передачи «Здоровье» Леониду Якубовичу предложили избить Николая Валуева стулом, сообщает Брянск Today.
Ведущая Елена Малышева предложила Валуеву исполнить роль злодея, ломящегося в квартиру к Леониду Якубовичу. Ведущий должен был ударить стулом Валуева.
Однако гости программы не стали воплощать задумку Малышевой, обратив все в шутку.
Николай Валуев является чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA.
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