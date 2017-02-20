Леониду Якубовичу предложили избить Валуева стулом

Ведущая Елена Малышева предложила Валуеву исполнить роль злодея, ломящегося в квартиру к Леониду Якубовичу. Ведущий должен был ударить стулом Валуева.

Однако гости программы не стали воплощать задумку Малышевой, обратив все в шутку.

Николай Валуев является чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA.