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Скандальное фото голой Бритни Спирс взорвало Instagram

Скандальное фото Бритни Спирс взорвало Instagram
Фото:
Bзвестная певица Бритни Спирс, которая всегда не стеснялась появляться на публике в откровенных нарядах и демонстрировать откровенные снимки, смогла удивить поклонников новым эротическим фото из личного архива. На снимке певица одета лишь в украшения.
Буквально с момента выхода изображение покорило поклонников. За 2 часа фото набрало 150 тысяч лайков.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс
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