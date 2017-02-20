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Скандальное фото голой Бритни Спирс взорвало Instagram
Фото: Публикация от Britney Spears (@britneyspears)
Bзвестная певица Бритни Спирс, которая всегда не стеснялась появляться на публике в откровенных нарядах и демонстрировать откровенные снимки, смогла удивить поклонников новым эротическим фото из личного архива. На снимке певица одета лишь в украшения.
Буквально с момента выхода изображение покорило поклонников. За 2 часа фото набрало 150 тысяч лайков.
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