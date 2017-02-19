Анна Седокова опубликовала провокационное фото

Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова , находящаяся в ожидании третьего ребенка, выложила на своей странице в Instagram фотографию в купальнике на палубе яхты. Певица сопроводила эффектным фото запись о долгожданном выходном дне.

«Сегодня у меня выходной! Первый за 1000001 день! А это означает, что мне никуда никуда не нужно идти, можно даже впервые из дома никуда не выходить», – написала она.

Рассказывая о своем выходном, певица отметила, что теперь собирается «пересматривать старые фото, смотреть сериалы, монтировать видео, есть, спать, есть, смотреть сериалы, не думать о будущем, думать о том зачем же я так много съела, спать!!!» (орфография и пунктуация сохранены - Рамблер/новости).

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 18 2017 в 11:11 PST

Красивая спина певицы так взбудоражила поклонников, что они принялись писать восторженные комментарии: «Анна вы очень красивая. Очень добрая очень нежная очень талантливая очень весёлая очень милая я очень сильно вас люблю», «Просто красотка», «Фигура мммм персик, не всем дано» - так отреагировали фолловеры Седоковой.

Однако некоторые сочли, что, будучи в положении, Седокова могла бы и обойтись без откровенных фото.

«Для беременной женщины такие фото выглядят отвратительно, тело красивое бесспорно, но это вульгарно», – написала одна из поклонниц.