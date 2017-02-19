Полиция Дубая взяла с российской модели обязательство не рисковать жизнью

Полиция ОАЭ взяла с петербургской модели Виктории Одинцовой , снявшейся в экстремальной фотосессии на крыше небоскреба в Дубае, обещание не рисковать своей жизнью. Об этом сообщает Reuters.

По словам заместителя начальника полиции Дубая Халиля Ибрагима аль-Мансури, 23-летняя Одинцова была вызвана в правоохранительные органы , чтобы подписать бумагу, в которой она обязывается «не повторять какие-либо опасные шаги, которые могли бы поставить под угрозу ее жизнь в Дубае».

«То, что сделала эта молодая россиянка, опасно для ее жизни», — заявил аль-Мансури, отметив, что жители эмирата не должны заниматься экстримом, не приняв мер предосторожности и не получив разрешения со стороны властей.