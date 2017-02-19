Анджелина Джоли впервые вышла в свет после разрыва с Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые после разрыва с Брэдом Питтом показалась на публике. Она приехала в камбоджийский город Баттамбанг на премьер фильма «Сначала они убили моего отца», в котором выступила в качестве режиссера. Она также посетила резиденцию короля страны, удостоилась его аудиенции.

Angelina Jolie is honoured for her new film in Cambodia https://t.co/3tr7psB4RF pic.twitter.com/5yhsQBfzcO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 18 февраля 2017 г.

Журналисты в восторге от того, как выглядела Джоли. Они отмечают яркое розовое платье, которое контрастирует с обычно сдержанным тоном актрисы.

Angelina Jolie makes first official appearance with children amid Brad Pitt custody battle https://t.co/0n2MmVYt1o pic.twitter.com/1Ji0ngiYMA — Daily Express (@Daily_Express) 18 февраля 2017 г.

Фильм посвящен камбоджийской правозащитнице Лунг Анг. Фильм опирается на ее воспоминания об ужасах эпохи правления Красных кхмеров в 1975-79 годах – тогда были убиты более двух миллионов человек.