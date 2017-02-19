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Московский Комсомолец

Анджелина Джоли впервые вышла в свет после разрыва с Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые после разрыва с Брэдом Питтом показалась на публике. Она приехала в камбоджийский город Баттамбанг на премьер фильма «Сначала они убили моего отца», в котором выступила в качестве режиссера. Она также посетила резиденцию короля страны, удостоилась его аудиенции.
Журналисты в восторге от того, как выглядела Джоли. Они отмечают яркое розовое платье, которое контрастирует с обычно сдержанным тоном актрисы.
Фильм посвящен камбоджийской правозащитнице Лунг Анг. Фильм опирается на ее воспоминания об ужасах эпохи правления Красных кхмеров в 1975-79 годах – тогда были убиты более двух миллионов человек.
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Брэд Питт Анджелина Джоли
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