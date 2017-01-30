Беременная Анна Седокова ответила на оскорбление Розы Сябитовой
Неужели все прошло хорошо 🙏🏼 Новый день начался и теперь можно спокойно написать слова благодарности ❤️ Вчера я вела концерт и впервые представила песню #ПерваяЛюбовь в этом прекрасном алом платье, созданном @diverseshop ❤️Мне очень хотелось мой любимый цвет и фасон и не важно , что я плюс 15 😂Я не хотела прятать в нем пузико и считаю, что женщина во время беременности прекрасна!!! Я очень рада, что вы разделяете это мнение)) Мы не должны стесняться, это я вам точно говорю девочки! Чуть позднее напишу большой развёрнутый пост на эту тему! Спасибо моей любименькой богине @lenayasenkova за мэйк и укладку ❤️ Ещё покажу вам ближе все нюансы . И за прекрасное фото благодарна @woman_ru ❤️❤️❤️
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
;)))) Хотела не выкладывать, а после нашей переписки в предыдущем посте , захотелось поднять вам настроение и передать большие такие обнимания от нас !!!!! ❤️❤️❤️ У меня очень смешной живот и я клянусь , что не фотошопила его 😂😂😂 Я на самом деле поправилась уже прилично, больше чем и с Алинкой и с Мони. Просто все время на ногах , много работаю, веду обычный сумасшедший образ жизни , вот и у пузика нет выбора ,просто растёт себе и радует маму . Только схожу с ума от изжоги.. У меня боржоми и в квартире и в машине , и в рюкзаке и в офисе в холодильнике . Штук 6 )))) Очень помогает , кстати ))) Все. Я вас целую ! Обещаю не расстраиваться , читать умные книжки и вдохновлять вас на подвиги ❤️
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)