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Беременная Анна Седокова ответила на оскорбление Розы Сябитовой

Анна Седокова ответила на оскорбление Розы Сябитовой
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Беременная Анна Седокова вспомнила слова Розы Сябитовой, которая несколько месяцев назад назвала певицу «вторсырьем», заявив, что ее с двумя детьми на руках больше никто замуж не возьмет. Бывшая солистка группы «ВИА Гра», ожидающая рождения третьего наследника, после долгой паузы ответила телеведущей на ее некорректное замечание. Анна отметила, что она никому ничего не должна объяснять и имеет право на свободу выбора.

Неужели все прошло хорошо 🙏🏼 Новый день начался и теперь можно спокойно написать слова благодарности ❤️ Вчера я вела концерт и впервые представила песню #ПерваяЛюбовь в этом прекрасном алом платье, созданном @diverseshop ❤️Мне очень хотелось мой любимый цвет и фасон и не важно , что я плюс 15 😂Я не хотела прятать в нем пузико и считаю, что женщина во время беременности прекрасна!!! Я очень рада, что вы разделяете это мнение)) Мы не должны стесняться, это я вам точно говорю девочки! Чуть позднее напишу большой развёрнутый пост на эту тему! Спасибо моей любименькой богине @lenayasenkova за мэйк и укладку ❤️ Ещё покажу вам ближе все нюансы . И за прекрасное фото благодарна @woman_ru ❤️❤️❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

«Я раньше считала, что надо обязательно выйти замуж, и только после этого рожать ребенка, что я кому-то что-то должна. Но мне 34 года. И в этом возрасте я уже имею право никому не быть должной. Ни Розе Сябитовой, никому другому. Считаю, что женщина имеет полное право родить ребенка не потому, что она замужем, а потому что она хочет быть счастливой. И она может быть мамой и при этом не сидеть дома. Может получать при этом образование и работать. Да, может быть, меня никто больше замуж с тремя детьми не возьмет. Но не важно все это. И вообще, я планирую пятерых детей от разных мужей», - ответила Седокова Сябитовой.

;)))) Хотела не выкладывать, а после нашей переписки в предыдущем посте , захотелось поднять вам настроение и передать большие такие обнимания от нас !!!!! ❤️❤️❤️ У меня очень смешной живот и я клянусь , что не фотошопила его 😂😂😂 Я на самом деле поправилась уже прилично, больше чем и с Алинкой и с Мони. Просто все время на ногах , много работаю, веду обычный сумасшедший образ жизни , вот и у пузика нет выбора ,просто растёт себе и радует маму . Только схожу с ума от изжоги.. У меня боржоми и в квартире и в машине , и в рюкзаке и в офисе в холодильнике . Штук 6 )))) Очень помогает , кстати ))) Все. Я вас целую ! Обещаю не расстраиваться , читать умные книжки и вдохновлять вас на подвиги ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Напомним, что Анна призналась прессе, что скоро родит сына. Имя отца своего третьего ребенка певица пока держит в тайне. Певица воспитывает двух дочерей от разных браков – 12-летнюю Алину от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и пятилетнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского.
Шоу-бизнес
Валентин Белькевич Максим Чернявский Анна Седокова
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