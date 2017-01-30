Беременная Анна Седокова ответила на оскорбление Розы Сябитовой

Беременная Анна Седокова вспомнила слова Розы Сябитовой, которая несколько месяцев назад назвала певицу «вторсырьем», заявив, что ее с двумя детьми на руках больше никто замуж не возьмет. Бывшая солистка группы «ВИА Гра», ожидающая рождения третьего наследника, после долгой паузы ответила телеведущей на ее некорректное замечание. Анна отметила, что она никому ничего не должна объяснять и имеет право на свободу выбора.

«Я раньше считала, что надо обязательно выйти замуж, и только после этого рожать ребенка, что я кому-то что-то должна. Но мне 34 года. И в этом возрасте я уже имею право никому не быть должной. Ни Розе Сябитовой, никому другому. Считаю, что женщина имеет полное право родить ребенка не потому, что она замужем, а потому что она хочет быть счастливой. И она может быть мамой и при этом не сидеть дома. Может получать при этом образование и работать. Да, может быть, меня никто больше замуж с тремя детьми не возьмет. Но не важно все это. И вообще, я планирую пятерых детей от разных мужей», - ответила Седокова Сябитовой.

Напомним, что Анна призналась прессе, что скоро родит сына. Имя отца своего третьего ребенка певица пока держит в тайне. Певица воспитывает двух дочерей от разных браков – 12-летнюю Алину от футболиста Валентина Белькевича , скончавшегося в 2014 году, и пятилетнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского