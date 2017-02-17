Тарасов публично покаялся после развода с Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал поклонникам, что стало причиной его громкого развода с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой. Спортсмен уверен, что ему не стоило делать некоторых вещей.

"Мой "direct" завален тремя видами сообщений: 1)пожеланиями удачи в моей работе; 2) просьбами оголить свою личную жизнь; 3) как-то прокомментировать развод (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – написал спортсмен в микроблоге. – Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, "жить ради лайков"( думаю, это актуальная проблема сегодня). Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся".

Также Тарасов попросил поклонников больше не затрагивать в комментариях тему его личной жизни. "И никого не оскорблять, – добавил он. – Уверен, что у каждого найдется время занять себя чем-то полезным".

Публикацию Дмитрий проиллюстрировал черно-белым фото. На нем спортсмен запечатлен со сложенными, как в молитве, руками. Очевидно, спортсмен по-настоящему страдает от той шумихи, которая поднялась после его расставания с Бузовой.

"Хоспади, да удалитесь вы из соцсетей уже", – предложил радикальное решение проблемы один из подписчиков. Другие попытались побольнее ударить футболиста. "Дима,если публичность главная причина развода, почему ты не останавливал Олю? Получается только она этого хотела? И что, из-за лайков ты разлюбил ее? Ты просто ее не любил. Лайки – только прикрытие твоей измены. Печально..."

Напомним, Бузова и Тарасов развелись в декабре 2016 года. В качестве причин разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у Бузовой и то, что она слишком много времени уделяла работе.