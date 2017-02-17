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"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Фото: facebook.com
Пользователи социальных сетей опубликовали откровенные снимки молодой Марии Максаковой. На одной из фотографий будущий депутат Госдумы танцует практически голышом.
Скандальные снимки на своей странице в социальной сети опубликовал некто Илиас Меркури. "По просьбам трудящихся: Максакова. "Избранное", – подписал фотографии он.
Судя по всему, снимки были сделаны еще много лет назад: Максакова, запечатленная на фотографиях в весьма откровенных позах, выглядит достаточно молодой и похожа на типичную студентку из богатой семьи. Пользователи социальных сетей однозначно отреагировали на публикацию – они назвали снимки пошлыми и вульгарными и набросились с критикой на беглого экс-депутата Госдумы.
По просьбам трудящихся: Максакова. "Избранное". pic.twitter.com/ezr6ZAXHm8— Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) 17 февраля 2017 г.
"Так она в Германии, поди, порноактрисой подрабатывала?" – интересуется один из комментаторов. "Понятно, почему она на Украине оказалась. Голос менталитета позвал", – едко замечает другой.
"Ну, природа, известное дело, однажды должна отдохнуть...", – продолжает еще один пользователь социальной сети. Всего запись набрала более двух десятков негативных комментариев.
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