Лена Ленина попала в ДТП

Писательница и светская львица Лена Ленина попала в аварию. В автомобиль, в котором она находилась, врезалась машина, двигавшаяся по полосе для общественного транспорта.

К счастью, во время столкновения никто не пострадал, однако машины получили серьезные повреждения.

— Две машины всмятку. В том числе, к сожалению, и моя тоже. Но хорошо, что все живы. Маме не сказала, а то будет волноваться. Будьте осторожны на дорогах! — рассказала Лена.